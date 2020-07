Ruba soldi in una libreria e prende a pugni un dipendente. Arrestato a Reggio Emilia

È entrato in una libreria del centro e, approfittando di un attimo di distrazione della proprietaria si è intrufolato nel retro da dove ha rubato il denaro custodito nella sua borsa. Protagonista della vicenda il 37enne georgiano che sabato scorso è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Reggio Emilia per una rapina impropria.

Attorno alle 12.00, la proprietaria della libreria si è accorta della presenza dell’uomo che si era già impossessato del denaro che aveva nel suo portafogli. In soccorso della vittima è arrivato subito un dipendente che, nel tentativo di fermarlo, ha avviato una colluttazione con il ladro procurandosi ferite ad un braccio, refertate poi dai sanitari del pronto soccorso del San Maria Nuova e giudicate guaribili in 10 giorni. Immediato l’intervento dei Carabinieri reggiani allertati dalla Centrale Operativa, ove nel frattempo era giunta la segnalazione del fatto, che hanno trovato il georgiano ancora dentro il locale trattenuto anche da un cliente intervenuto in soccorso dei gestori, il quale alla vista dei militari non ha esitato a tentare una nuova reazione nell’intento di assicurarsi la fuga. Una volta bloccato, l’uomo è stato condotto in caserma ove, una volta identificato compiuta mente e raccolta denuncia e le altre testimonianze, è stato dichiarato in arresto e trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo previsto per questa mattina.