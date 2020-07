Cristina Zavalloni, Pietro Tonolo e Paolo Birro in concerto a Correggio per il festival Crossroads

Un nuovo sabato sera al Cortile del Palazzo dei Principi di Correggio (RE) in compagnia dei concerti del festival Crossroads “Reloaded”, inedita versione estiva della kermesse itinerante regionale organizzata da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna. Il 25 luglio saliranno sul palco tre artisti di notevole calibro: Cristina Zavalloni (voce), Pietro Tonolo (sax alto, sax tenore, flauto) e Paolo Birro (pianoforte, fisarmonica), impegnati in uno spettacolo incentrato sulla figura di Boris Vian. La serata sarà suddivisa in due set: il primo inizierà alle 20:30, il secondo alle 22:30. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Correggio nell’ambito di Correggio Jazz. Biglietti per ogni set: prezzo unico euro 10; ridotto under 25 euro 6.

“Boris Vian, il poeta sincopato” è uno spettacolo di jazz, canzoni e poesia, portato in scena da tre intense personalità della musica contemporanea e improvvisata nazionale: Cristina Zavalloni, Pietro Tonolo (che ha anche curato gli arrangiamenti) e Paolo Birro. I tre performer danno vita a uno spettacolo multiforme che rievoca la personalità eccentrica e poliedrica di Vian.

Vian (1920-59) è stato un artista totale caro alle avanguardie storiche del Novecento, un intellettuale colto e disincantato dell’esistenzialismo francese, un musicista stravagante anticipatore della musica come ribellione, un poeta menestrello e un romanziere maledetto: una personalità oltremodo affascinante.

***

Informazioni: Jazz Network, tel. 0544 405666, fax 0544 405656, e-mail: info@jazznetwork.it, website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it

Teatro Asioli, tel. 0522 637813, e-mail: info@teatroasioli.it, website: www.correggiojazz.it – www.teatroasioli.it

Indirizzi e Prevendite: Correggio: Cortile Palazzo dei Principi, Corso Cavour 7; Teatro Asioli, Corso Cavour 9. Informazioni: tel. 0522 637813, e-mail info@teatroasioli.it.