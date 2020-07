Controllo dei carabinieri in un bar di Spilamberto. Sanzione e chiusura

Ieri sera i carabinieri della Stazione di Spilamberto, nell’ambito dei servizi svolti per verificare il rispetto delle misure di prevenzione del contagio da Covid 19, hanno controllato e sanzionato amministrativamente un bar del luogo, risultato in violazione a più misure di contenimento previste dal protocollo di regolamentazione della regione Emilia Romagna, relativamente allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Per il bar è scattata la sanzione amministrativa con chiusura temporanea dell’attività per due giorni.



