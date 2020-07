Fiorano: acconto Tari in consegna

Il Comune di Fiorano Modenese ha deciso di prorogare le scadenze della Tari per le utenze domestiche e non domestiche. La prima rata scade il 31 luglio 2020, la seconda il 16 settembre 2020. Gli avvisi di pagamento relativi all’acconto, calcolato pari al 60% dell’importo dovuto sulla base delle tariffe 2019, verranno recapitati in questi giorni.

Per offrire un supporto alle attività economiche maggiormente colpite dalla crisi, l’Amministrazione Comunale ha deciso anche di sospendere temporaneamente l’invio degli acconti alle attività economiche che rientrano in alcune categorie. L’elenco completo delle categorie è disponibile sul sito del Comune di Fiorano Modenese nella sezione ‘Tributi, imposte e tasse’.