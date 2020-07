Crepa in via Massarenti con copiosa uscita di acqua

Alle ore 22:00 circa i vigili del fuoco hanno ricevuto una chiamata alla sala operativa 115 per una copiosa perdita di acqua in via Massarenti, tra gli incroci con via Chiellini e via del Verrocchio. La squadra dei vigili del fuoco intervenuta con due mezzi ha constatato la presenza di una lunga crepa longitudinale sul manto d’asfalto da cui copiosa usciva l’acqua.

Subito allertate le squadre del pronto intervento di Hera, accorse immediatamente in via Massarenti. Interdetta la circolazione stradale in quel punto. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono presenti anche diverse pattuglie della polizia di stato e della polizia locale che hanno gestito la circolazione stradale.