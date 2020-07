Tennis, Campionati nazionali a squadre serie A: lo Sporting maschile in campo a Siracusa

Domenica impegnativa per la squadra maschile di A1 dello Sporting Club Sassuolo. Dopo il preziosissimo pareggio ottenuto con lo S.C. Selva Alta di Vigevano, che ha visto i sassolesi mantenere la testa della classifica, ora, per la formazione dello Sporting, sarà la volta di incrociare le racchette, per la terza ed ultima giornata del girone, con il T.C. Match Ball di Siracusa attualmente terzo in classifica ad un punto dallo Sporting.

Per i sassolesi sono molte le variabili in gioco. La classifica corta, il girone di sola andata e l’incrocio degli incontri di domenica, con esiti non sempre scontati, potrebbero portare lo Sporting dalla disputa dei play-off scudetto alla disputa dei play-out. Per i vertici di Via Vandelli anche solo la permanenza nella massima serie sarebbe già un ottimo risultato senza tuttavia disdegnare la possibilità di giocarsi lo scudetto.

Nulla è trapelato per quanto riguarda la formazione che schiererà lo Sporting ma sicuramente il capitano Simone Gentili metterà in campo tutta l’artiglieria possibile per portare a casa il risultato.