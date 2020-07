La Compagnia delle Mo.Re live al “Temple” di Sassuolo

La Compagnia delle Mo.Re torna in scena. Giovedì 23 Luglio al “Temple” di Sassuolo, si

esibirà in una scintillante performance dal vivo che vi regalerà tantissime emozioni.

A deliziare la serata un menù a base di gnocco e tigelle, il tutto accompagnato da

luci, musica e intrattenimento sulle note di alcuni tra i più celebri musical mondiali:

Chicago, Burlesque e Priscilla.

Appuntamento alle ore 21:00 in via Largo Bezzi,4 -Sassuolo.

Per prenotazioni contattare il numero 327-4075657 o scrivere a

associazione.rocks@gmail.com

Per conoscere tutti gli eventi della Compagnia, Facebook

https://www.facebook.com/CompagniaDelleMoRe

e su Instagram https://www.instagram.com/compagniadellemore/