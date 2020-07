Fiorano: otto serate di musica, cabaret e danza, organizzate dal Comitato Fiorano in festa al parco XXV Aprile

L’estate a Fiorano Modenese è musica, cabaret e danza con l’innovativa rassegna ‘Fiorano Park’ Dal 22 luglio al 9 settembre, ogni mercoledì dalle 21.00, nel verde del parco XXV Aprile verranno proposti otto eventi per passare una serata in relax e divertimento, sotto le stelle, organizzati dal Comitato ‘Fiorano in festa’, con il Comune di Fiorano Modenese, Gi.Pi Eventi e Bar H. L’ingresso sarà libero e gratuito.

“Questi mercoledì estivi sono una bella novità per l’estate fioranese che mi auguro venga apprezzata dai cittadini. – evidenzia l’assessore alla Cultura, Morena Silingardi – Il parco XXV Aprile, molto ombreggiato e frequentato anche di giorno dalle famiglie fioranesi, è luogo di incontro e svago anche di sera. In un contesto piacevole, con la possibilità di fruire del Bar H, da anni collocato all’interno del parco, sarà possibile seguire otto incontri musicali e di intrattenimento, organizzati nel rispetto di tutte le norme anti Covid”.

Mercoledì 22 luglio, ‘Fiorano Park’ debutta con una serata dedicata alla canzone d’autore emiliana alla presenza di Marco Dieci, il capostipite di una generazione di musicisti d’eccellenza, per anni primo collaboratore e musicista di Pierangelo Bertoli, che, con il suo Trio presenta ‘Hotel Emilia’. Mercoledì 29 luglio tributo al gipsy e manuche con Gispy Caravan di Tony Fernandez, nato dal mitico gruppo dei Gipsy King. Il primo mercoledì d’agosto (5/8) debutta il cabaret, con gli Ottomani e il teatro di improvvisazione, dove il pubblico diventa parte dello spettacolo. Si continua mercoledì 12 agosto con lo show ‘Andrea Barbi Duo’, il popolare volto televisivo di TRC presenta una serata di musica e parole, portando in versione live la popolare trasmissione “Mo Pensa Te”. Il 19 agosto il pubblico è il protagonista del ‘Ross Karaoke show’, per una serata karaoke all’insegna del divertimento. Il 26 agosto tocca alla danza con lo spettacolo della scuola ‘Happy Dance’ che presenta una rassegna di coreografie dei suoi migliori talenti nel ballo. Ancora danza, mercoledì 2 settembre con ‘Sonido Flamenco’: le allieve del maestro Rossano Tosi (Dancing Time Libertas di Fiorano) presenteranno un saggio di flamenco, insieme al maestro stesso. ‘Fiorano Park’ si chiude mercoledì 9 settembre con i Double Trouble, un trio fioranese d’eccezione che eseguirà grandi classici della musica italiana d’autore e non solo.