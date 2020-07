Vertenza Glem Gas San Cesario: sciopero domani a partire dalle ore 6 per il rinnovo del contratto aziendale

Dopo 3 settimane di scioperi a scacchiera (foto) decisi dalle Rsu con modalità fantasiose per un totale di circa 20 ore effettuate, domani venerdì 17 luglio Fiom Cgil, Fim Cisl e la Rsu della Glem Gas di San Cesario proclamano sciopero a partire dalle ore 6 in concomitanza con l’ingresso in fabbrica dei lavoratori.

E’ previsto un presidio davanti ai cancelli aziendali in via Modenese 4266 a partire dalle ore 6 e sino alle 9.30 nel rispetto delle norme previste dal distanziamento sociale.

“Il motivo è sempre lo stesso che ha guidato sinora la vertenza – riferisce una nota di Fiom Cgil e Fim Cisl San Cesario sul Panaro – ovvero il rinnovo del contratto aziendale e la mancata erogazione dello stesso acconto del premio di risultato previsto dai precedenti accordi, ritenuta dai sindacati la condizione minima per proseguire la trattativa.

Nonostante da parte sindacale siano state fatte in questi giorni delle aperture riferite all’acconto del premio feriale, l’azienda è rimasta sulle sue posizioni negando il premio stesso.

Infatti, i sindacati erano disponibili a valutare (previa verifica con i lavoratori) l’erogazione del solo premio feriale rispetto all’intero ammontare dell’acconto del premio di risultato, in quanto si tratta di emolumento sempre erogato in passato dall’impresa come giusto riconoscimento a chi va in ferie nel periodo di chiusura collettiva, e ritenuto anche un dato consolidato dai precedenti accordi. L’erogazione nell’immediato del premio feriale, per Fiom e Fim era la condizione utile per proseguire la trattativa”.

“Ma oltre a negare il premio feriale – aggiungono i sindacati – l’azienda ne ha anche subordinato la possibile erogazione all’accettazione di ulteriori richieste di flessibilità di orario di lavoro.

Mentre a livello nazionale di sta discutendo della riduzione dell’orario a parità di salario – concludono Fiom Cgil, Fim Cisl – in Glem Gas la richiesta dell’impresa è invece di lavorare di più a parità di salario”.