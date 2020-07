Va a funghi e si perde, parte la macchina dei soccorsi lungo la vecchia via Vandelli a Riolunato

saerUn uomo di 74 anni residente a Savignano sul Panaro, ieri pomeriggio si è recato a funghi solo, in una zona compresa fra il passo delle Cento Croci e il monte Cantiere, sulla vecchia via Vandelli nel comune di Riolunato. Parcheggiata la macchina in zona ha iniziato ad inoltrarsi lungo i sentieri che si dipanano verso il Passo ma ad un certo punto si è accorto di aver perso l’orientamento. Impaurito e sopraffatto dall’angoscia ha disperatamente cercato il sentiero, continuando a camminare per almeno tre ore.

Intorno alle 20.20 ha deciso di telefonare a casa ai familiari per metterli al corrente dell’accaduto. Questi hanno immediatamente informano i Carabinieri che hanno fatto partire le ricerche. Su posto sono arrivate le squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cimone e i Vigili del Fuoco. L’uomo è stato contattato dal Caposquadra del CNSAS, ma ha riferito di non sapere dove si trovava. Intanto le squadre di soccorso controllavano i sentieri percorribili con mezzi fuoristrada. Poi l’uomo, contattato una seconda volta, ha riferito di aver raggiunto la via Vandelli e di cominciare ad orientarsi. Pochi minuti dopo i Vigili del Fuoco, con il loro mezzo fuoristrada, hanno raggiunto la vettura del disperso, dove l’uomo era già arrivato in buone condizioni.