Nonantola: avviso pubblico per l’assegnazione del chiosco-bar di proprietà del Comune

Uno strumento che favorisca lo svolgimento di attività ricreative e culturali con finalità aggregative rivolte ai nonantolani, prevedendo un presidio nell’ambito del Parco, e allo stesso tempo consentire l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Questo l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale di Nonantola che intende affidare in comodato d’uso l’unità immobiliare adibita a “chiosco-bar” che si trova nel Parco della Pace.

In particolare si intende mettere a disposizione di chi desidera frequentare l’area, un servizio bar, gestito con professionalità ed affidabilità per garantire momenti di aggregazione alla comunità.

La concessione in comodato d’uso l’ immobile “chiosco-bar” e relative pertinenze, di proprietà del Comune di Nonantola, è prevista per un periodo di 6 anni eventualmente prorogabili per altri 6 con decorrenza dalla firma del comodato d’ uso.

Avviso Pubblico

Gli interessati dovranno far pervenire, al Servizio SUAP dell’Unione Comuni del Sorbara entro il 25/07/2020 a pena di esclusione, la seguente documentazione:

Istanza di partecipazione (allegata al presente avviso) appositamente compilata e firmata dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;

Scheda di Progetto (allegato al presente avviso) appositamente compilata e firmata dal titolare/legale rappresentante dell’impresa

La documentazione dovrà pervenire tramite posta elettronica certificata (PEC), sottoscritta digitalmente, al seguente indirizzo: suap@cert.unionedelsorbara.mo.it

Link

Avviso pubblico: http://www.comune.nonantola.mo.it/allegati/9050/12106_avviso_comodato_baracchina_def.pdf

La domanda di ammissione si può scaricare da questo link: http://www.comune.nonantola.mo.it/atti_e_documenti/bandi_ed_esiti_di_gare_d_appalto/index.htm?ID=9050