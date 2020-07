Il sito del Comune di Castelnovo di Sotto si rinnova e nasce l’App “My Terra di Mezzo” per aggiornare i cittadini

Più semplice, più ricco, più bello e più funzionale: questo in sintesi il nuovo sito del Comune di Castelnovo di Sotto, che è on-line da alcune settimane. La sostituzione del vecchio portale ha riguardato tutti e tre i comuni che compongono l’Unione Terra di Mezzo e cioè, oltre a Castelnovo, anche Bagnolo in Piano e Cadelbosco Sopra. Le linee guida che hanno seguito gli sviluppatori dei nuovi siti sono state le più recenti regole di accessibilità e fruibilità, per venire incontro alle esigenze di ogni genere di utenza.

Inoltre, il nuovo sito è stato progettato in modalità mobile friendly, cioè si adatta alla visione non solo da pc, ma anche per telefoni cellulari, iPad e tablet.

Oltre al portale i cittadini avranno a disposizione la App “My Terra di Mezzo”, che consentirà loro di rimanere costantemente aggiornati su iniziative, notizie e novità riguardanti il territorio in cui vivono. La App si alimenta prelevando i contenuti direttamente dal sito web comunale, è gratuita ed è disponibile al download sia su Android, che su iOS.

Una volta scaricata basterà registrarsi e scegliere il Comune che si intende seguire tra i tre che compongono l’Unione.