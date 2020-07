Pianoro: incastrato nel motore di un furgone, micio salvato e rianimato dai Vigili del fuoco

Alle ore 14:30 i vigili del fuoco sono intervenuti a Pianoro in via del Savena per soccorrere un piccolo gatto che era rimasto incastrato nel vano motore di un furgone di un’azienda del posto. Gli impiegati della ditta quando hanno sentito il miagolio hanno chiamato i soccorsi.

La squadra dei Vigili del fuoco sul posto ha liberato il piccolo felino e ha provveduto a somministrargli ossigeno. Il gatto ha poi ripreso le forze e, allertato il veterinario, è stato trasportato, in buono stato di salute all’oasi felina di Pianoro.