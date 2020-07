“Spettacolare” tamponamento tra auto stanotte a Bologna

Questa notte intorno all’una i vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra a Bologna in via Emilia all’altezza dell’incrocio con via JF Kennedy per un incidente stradale che ha coinvolto tre vetture. Un tamponamento ad un semaforo ha provocato il ribaltamento di uno dei mezzi coinvolti nell’urto. Fortunatamente solamente ferite lievi per gli occupanti delle auto. I vigili del fuoco hanno aiutato il personale del 118 a soccorrere le persone e hanno messo in sicurezza lo scenario. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e le indagini.



