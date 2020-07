Benzi Group di Campagnola dona 30 supporti per gel disinfettante al Santa Maria Nuova

In questo periodo storico una pratica che è entrata in modo importante nelle nostre vite è quella della costante disinfezione delle mani tramite gel idroalcolico: pratica importante per tutti, per arginare i rischi di contagio da coronavirus, ma fondamentale quando ci si trova in ambienti aperti al pubblico, e soprattutto in ambito ospedaliero. Una pratica che per essere effettuata in piena sicurezza igienica dovrebbe poter contare su supporti adeguati per le confezioni di gel.

È stato questo aspetto che ha spinto Benzi Group Srl a donare all’Ospedale Santa Maria Nuova, tramite Fondazione GRADE Onlus, 30 supporti per la distribuzione dei gel disinfettanti, una tipologia di prodotti che l’azienda di carpenteria metallica e lavorazioni meccaniche con sede a Campagnola Emilia, ha iniziato a realizzare proprio durante la fase acuta dell’emergenza Covid-19, a seguito della forte richiesta. La consegna è avvenuta nei giorni scorsi, alla presenza di diversi medici e coordinatori di reparto dell’Ospedale reggiano: il Direttore sanitario Giorgio Mazzi, la dottoressa Elisa Mazzini, il dottor Carmine Pinto, il dottor Francesco Merli, il dottor Marco D’Incà, Carmen Prandi, Alderigi Benzi patron di Benzi Group Srl e l’ex sindaco di Campagnola Emilia Mauro Pedrazzoli.

Benzi Group Srl è un’azienda nata oltre 50 anni fa per mano del fondatore Alderigi Benzi, oggi ancora attivamente partecipe nelle scelte aziendali insieme ai figli. L’azienda si è affermata negli anni come leader nella subfornitura conto terzi, specializzata in particolar modo nelle lavorazioni meccaniche, della lamiera, saldatura e assemblaggi meccanici.

“Durante l’emergenza Covid-19 – spiega Alderigi Benzi – è nata la necessità di produrre supporti per la distribuzione di gel disinfettanti e presidi necessari per affrontare l’ondata epidemiologica da distribuire all’interno dei nostri locali aziendali, come richiesto dalle normative vigenti. Da qui la decisione di uscire un po’ dagli schemi della solita routine produttiva per proporre questi prodotti sul mercato, coinvolgendo conoscenti e amici per attivare il passaparola, e riscontrando infine un buon apprezzamento che ci ha portato poi alla donazione all’ospedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia, anche come segno di gratitudine per il lavoro di tutto il personale in questo periodo pandemico”. Una donazione che è stata estremamente apprezzata da parte dei medici e responsabili di reparto presenti, e per la quale anche GRADE ringrazia sentitamente Benzi Group Srl.