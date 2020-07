Domenica mercatino dell’antiquariato e mostra al cimitero napoleonico di Cavriago

Appuntamento domenica 19 luglio, al mattino e al pomeriggio, con lo storico mercatino dell’antiquariato in centro storico a Cavriago organizzato dalla Proloco in collaborazione con il Comune. Per le vie e piazze del paese ci saranno tanti espositori che metteranno in mostra le loro mille curiosità dal passato. Le modalità di svolgimento prevedono la mascherina indossata, il gel sanificante su ogni banchetto espositivo, l’ingresso contingentato ad un numero massimo di 700 persone stabilito dal piano di sicurezza, l’obbligo di distanziamento di un metro fra i visitatori e fra i banchi da ciascun lato espositivo. Sono state ridisegnate le postazioni in modo da permettere il corretto distanziamento fra gli espositori e, in caso di necessità, si disporranno i banchi anche lungo via 20 Settembre. Alcuni addetti della Croce Rossa locale vigileranno gli ingressi regolando l’affluenza del pubblico.

Ma non è tutto. In occasione del mercatino, si svolgerà anche un evento insolito al cimitero napoleonico: una mattinata per attraversare la storia dell’Ottocento cavriaghese con la mostra di quadri dell’artista locale Mila Montanari; ci sarà una visita guidata tra le opere con letture accompagnate dalla musica del maestro Mirco Ghirardini in occasione del terzo compleanno dell’Associazione culturale Carmen Zanti. In particolare alle 9 ci sarà l’apertura dei cancelli e l’inaugurazione della mostra “Attraversando il Silenzio” della pittrice Mila Montanari; alle 10 ci saranno i saluti degli organizzatori e di fatto si apriranno i festeggiamenti del terzo compleanno dell’Associazione culturale Carmen Zanti. Interverranno nell’occasione il maestro Mario Pavesi, scultore e pittore; ci saranno letture tra i quadri – epitaffi come una nuova “Spoon River” e musiche dal vivo in accompagnamento del maestro Mirco Ghirardini; alle 12,30 chiusura dei cancelli. Ai presenti sarà offerto un ricordo della giornata. Mascherina obbligatoria per l’ingresso.