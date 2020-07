Oscar De Summa martedì alla Corte Ospitale per la rassegna “L’Emilia e una notte”

L’Emilia e una notte 2020, la rassegna estiva ideata e promossa da La Corte Ospitale, prosegue il 14 luglio 2020 alle ore 21.30, con Oscar De Summa che torna in Corte Ospitale con la lettura scenica L’ultima eredità.

L’ultima eredità è la storia di un doppio viaggio, che si incontra in un punto, geografico ma anche emotivo. Il tempo di un ultimo saluto, di un’ultima raccomandazione, la più importante, quella che resta nel tempo come il segno, il sigillo di ciò che è stato.

Alla notizia che il padre non sta bene il protagonista inizia il viaggio di ritorno verso casa per quell’ultimo saluto e, come lui stesso dice, mentre va torna.

Il percorso di ritorno verso i luoghi dell’infanzia e dell’adolescenza è anche il percorso di ritorno proprio verso quell’infanzia e quella adolescenza da cui credeva di aver preso distanza, da cui era fuggito e nella quale non credeva sarebbe mai ritornato. Una volta arrivato a destinazione, il padre nel letto addormentato, in piena notte, il tempo di un saluto, un ultimo saluto, e dentro questo saluto un ringraziamento, per comprendere che il padre è sempre e nonostante lui, una fonte di insegnamento.

Da qui l’ultima eredità: con l’arrivo della morte, per contrappeso, riscopriamo il valore della vita.

Oscar De Summa è autore e attore tra i più apprezzati della scena teatrale italiana, vincitore del premio Hystrio Anct 2016, premio Hystrio/Mariangela Melato 2017 e, con la Trilogia della provincia, del premio Rete Critica 2016, molti dei suoi spettacoli sono prodotti da La Corte Ospitale.

14 luglio L’ultima eredità ingresso posto unico € 5.

La prenotazione è obbligatoria: prenotazioni telefoniche al numero 0522621133 dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 17, via mail all’indirizzo biglietteria@corteospitale.org, whatsapp 3282911077.

Biglietti in vendita online su www.vivaticket.it

La biglietteria è aperta a partire da un’ora prima dello spettacolo.

Gli spettatori potranno accedere solo con mascherina di protezione, da tenere fino al raggiungimento del posto e da utilizzarsi per ogni spostamento. Il pubblico è invitato ad adottare comportamenti responsabili nel rispetto delle linee guida di contenimento della diffusione del Covid-19.

Tutte le informazioni sul sito www.corteospitale.org

La Corte Ospitale è in via Fontana 2 a Rubiera (RE)