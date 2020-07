F1: Gran Premio di Stiria, quinta e sesta fila per Seb e Charles

Qualifica molto difficile quella del Gran Premio di Stiria per la Scuderia Ferrari. Domani alle 15.10 Sebastian Vettel si schiererà in quinta fila, dopo avere ottenuto il decimo tempo nell’ultima fase delle qualifiche.

Charles Leclerc invece prenderà il via dall’undicesima posizione dopo essere stato poco fortunato nel Q2: il monegasco è infatti rientrato al box per un nuovo treno di gomme da bagnato ma quando avrebbe dovuto sfruttarlo per migliorare il proprio tempo la pioggia in pista è aumentata e così la Ferrari numero 16 è rimasta esclusa dalla fase finale delle qualifiche.

Programma ritardato. Le qualifiche sono iniziate con oltre tre quarti d’ora di ritardo a causa della forte pioggia che cade ininterrottamente su Spielberg dalle 10 del mattino. Domani per la gara è previsto cielo sereno con temperature basse.