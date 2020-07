Litiga con la fidanzata e la rapina, fermato dai carabinieri di Finale Emilia

La loro storia d’amore stava volgendo al termine ma lui, un 45enne del posto, per nulla rassegnato, cercava sempre di avvicinarla nel tentativo di ricucire i rapporti ormai logori. Anche l’altra sera ci ha provato, ma la situazione è degenerata. Sono subito volate parole grosse e la situazione è precipitata: l’uomo ha afferrato un giravite che si era portato al seguito, minacciando l’ex fidanzata, per poi impossessarsi della sua borsetta contenente cellulare, chiavi di casa e documenti personali. I carabinieri della Stazione di Finale Emilia, subito avvertiti, non ci hanno messo molto a rintracciarlo e fermalo. L’uomo dovrà rispondere di rapina aggravata.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013