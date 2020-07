Hera realizza una nuova condotta idrica a Prignano. Collegherà anche il serbatoio “Vallurbana” nel comune di Sassuolo

Hera ha dato il via ai lavori di realizzazione di una nuova condotta idrica, nel Comune di Prignano sulla Secchia, che avrà il compito di collegare i serbatoi “Vallurbana”, nel Comune di Sassuolo, e “La Fredda”, nel Comune di Prignano.

L’intervento, suddiviso in quattro stralci, s’inserisce nell’ambito del progetto di ottimizzazione del servizio idrico e ha lo scopo di dotare il territorio di strumenti capaci di fare fronte ad eventuali periodi siccitosi.

Il primo stralcio, ora in corso, si svolge sulla Strada Provinciale Castelvecchio, in Comune di Prignano, in particolare nel tratto compreso tra Ponte del Pescale e la località Casa Pifferi.

Per permettere l’esecuzione dei lavori è stato necessario modificare temporaneamente la viabilità: il traffico viene regolato, dal lunedì al venerdì, con un senso unico alternato, gestito da impianto semaforico. Il sabato e la domenica la viabilità non subisce modifiche.

L’intervento in corso avrà la durata di circa 60 giorni. L’importo complessivo dell’intervento è di circa 800 mila euro (a carico di Hera), 268 mila dei quali solo per questo primo stralcio