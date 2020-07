Acquistano merce con carta di credito clonata: in quattro nei guai a Castelfranco Emilia

Ieri i carabinieri di Castelfranco Emilia hanno identificato denunciato alla procura della Repubblica per truffa in concorso quattro cittadini nigeriani, di età compresa tra i 30 ed i 45 anni, con precedenti di polizia, dimoranti nei comuni di Castelfranco Emilia e Reggio Emilia, per aver acquistato merce utilizzando una carta di credito clonata. I militari dell’Arma li hanno attesi dal corriere all’atto della consegna di un pacco (contenente sandali da donna e delle pantofole, per un importo totale di circa 220 euro), dove i quattro si sono presentati.



