Reggio Emilia, dalla settimana prossima al via gli interventi urgenti sul ponte del Gattaglio

La passerella del Gattaglio riaprirà al transito ciclo-pedonale a partire dal mese di agosto. Sono infatti terminati i controlli strumentali e le campionature sui materiali avviati dal Comune di Reggio Emilia a partire dallo scorso maggio per verificare le condizioni strutturali e di sicurezza dell’infrastruttura. I risultati degli accertamenti tecnici hanno confermato i problemi legati alla vetustà del ponte. Tali esiti consentono la riapertura per ora solo parziale al transito di bici e pedoni.

A partire dalla prossima settimana, prenderanno quindi il via i lavori di messa in sicurezza provvisoria, che si concluderanno entro la prima metà di agosto: questo consentirà di riaprire la passerella seppure in modalità contingentata, in condizioni di messa in sicurezza pedonale. In vista di una manutenzione straordinaria più importante, che sarà programmata in tempi brevi, è infatti previsto un restringimento di corsia mediante due file per lato di new jersey in plastica, consentendo un passaggio libero di 80 centimetri di superficie pedonale. Questo accorgimento permetterà di scaricare il sovraffollamento del ponte e limitarne la portata, mantenendo condizioni statiche adeguate allo stato dell’arte dell’infrastruttura. Sono inoltre previsti ulteriori lavori di rinforzo del parapetto laterale del ponte al fine di mettere in sicurezza i punti di aggancio dello stesso alla soletta in calcestruzzo.

“Siamo consapevoli dell’importanza strategica che la passerella del Gattaglio rappresenta per il quartiere, per i suoi residenti e le attività economiche, e proprio per questo l’obiettivo è di riaprirla il più presto possibile, nella piena sicurezza di passanti e ciclisti – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Nicola Tria – La chiusura di queste settimane si è resa necessaria per garantire l’incolumità delle persone, così come le verifiche e i carotaggi successivi: dopo questa prima riapertura di agosto, le indagini proseguiranno per individuare, attraverso uno studio di fattibilità, gli interventi da realizzare per garantire la stabilità dell’infrastruttura e tornare al ripristino della normale viabilità”.