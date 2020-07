Incendi boschivi: un nuovo elicottero per la flotta aerea dei Vigili del fuoco

In arrivo un nuovo elicottero per la flotta aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che già conta all’attivo 15 canadair, 4 Erickson S-64 e 5 elicotteri AB-412: si tratta di un altro Erickson, ma questa volta la sua livrea non è verde, bensì rossa e bianca. Dopo il collaudo del 15 luglio, sarà a tutti gli effetti un rinforzo nella lotta agli incendi boschivi e di vegetazione.

E’ un aeromobile in grado di volare ad una velocità di crociera di circa 200 km orari, trasportando nel ventre ben 9.000 litri di estinguente (3.000 in più rispetto a un Canadair), ha il vantaggio di poter pescare da specchi d’acqua piccoli o dai fiumi ed è dotato di un cannoncino frontale, il “water cannon”, che permette di sparare con precisione il getto estinguente fino a 60 metri di distanza.