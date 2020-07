Il cavalcavia Da Verrazzano al centro dell’incontro di quartiere al Parco Amico di Braida

“Nessun rischio di stabilità ma la necessità di realizzare interventi di manutenzione straordinaria il cui iter è già avviato”. Il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani, nell’incontro di quartiere ieri sera al Parco Amico di Braida, rispondendo alle domande dei presenti ha voluto rassicurare sulla situazione del ponte di via Giovanni Da Verrazzano.

“Diversamente da quanto affermato dalla stampa – ha chiarito il Sindaco – il ponte non corre alcun rischio di crollo e la situazione non è assolutamente grave proprio perché siamo in grado di intervenire per tempo. Il ponte è oggetto di intervento in quanto, come segnalato da Fer, è stato riscontrato un principio di movimento dei muri d’ala che contengono il rilevato stradale in terra: nulla che riguardi comunque la struttura vera e propria del cavalca ferrovia. La situazione del sovrappasso non desta particolari ed immediate preoccupazioni. È tuttavia necessario provvedere celermente alla stabilizzazione dei muri d’ala prima che il quadro diventi effettivamente serio.

Sono già stati affidati gli incarichi di rilevazione geologica e di progettazione, che iniziano questa settimana e confidiamo di poter affidare l’appalto per l’esecuzione dei lavori entro la prima metà di settembre. Provvederemo alla chiusura dei cancelli che, sotto al ponte, danno accesso al percorso ciclopedonale, sia per evitare che sbandati bivacchino nottetempo che per l’incolumità dei passanti visto che, fino al termine dell’intervento, potrebbero cadere calcinacci. Abbiamo, inoltre, già chiesto a Fer la pulizia dell’area visto che materassi e rifiuti sono tutti sul terreno di loro proprietà”.