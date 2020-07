Castelfranco Emilia, donati 100 paia di occhiali protettivi alla Polizia Locale e alla Protezione Civile

Cento paia di occhiali protettivi DPI (dispositivi di protezione individuale) destinati agli agenti di Polizia Locale e a tutti i volontari di Protezione Civile. Questa la donazione fatta da Fabio Galvani di “Ness1 Escluso – Galvani per il Sociale” al Comune di Castelfranco Emilia. Ieri mattina in Municipio la consegna ufficiale di questi dispositivi che andranno ad aumentare ulteriormente la sicurezza del personale operativo al servizio dell’intera comunità.

“Desidero rivolgere il mio plauso e il nostro sentito grazie a Fabio Galvani che, attraverso questa iniziativa, ha dimostrato ancora una volta e ancora di più una spiccata sensibilità verso il sociale e verso chi quotidianamente si spende per la sicurezza di tutta la comunità come, appunto, il nostro personale di Polizia Locale e i volontari della Protezione Civile” ha dichiarato il Sindaco Giovanni Gargano sottolineando anche che “a mia volta, come è noto, sono particolarmente sensibile e attento a queste tematiche, pertanto sono felice di sapere che le nostre donne e i nostri uomini, sia i professionisti che i volontari, potranno operare con un ulteriore ed importante livello di sicurezza e protezione personale. Veramente un bel gesto, quello di Fabio, soprattutto importante, oltre che per la funzionalità operativa, anche per la concretezza mostrata, dall’ideazione alla realizzazione. Un po’ come piace fare a noi”.

Questi occhiali sono dispositivi Dpi dal design sportivo, adatti alla protezione personale; sono progettati con forma avvolgente e consentono di riparare gli occhi sia frontalmente sia lateralmente. Inoltre, le lenti e la montatura garantiscono elevata resistenza agli impatti, rendendo gli occhiali più sicuri durante l’utilizzo, come certificato dalla marcatura CE in conformità alle normative dell’Unione Europea. I Dpi non nascono come strumenti anti Covid-19, ma aiutano a contrastare i rischi legati alla diffusione del virus.