Albinea: emozione e tanti applausi per l’esibizione del “Roberto Gatto Perfect Trio”

Un pubblico attento, giochi di luci tra gli alberi e un’acustica perfetta hanno fatto da cornice all’applauditissima esibizione di ieri sera del “Roberto Gatto Perfect Trio”. E’ stata un successo la 33^ edizione di Albinea Jazz che, seppur andata in scena in forma ridotta a causa dell’epidemia di Covid-19, ha regalato come sempre ottima musica e grandi emozioni.

Gli 80 spettatori presenti al parco dei Frassini, debitamente distanziati, hanno assistito a un concerto che non dimenticheranno facilmente. La band guidata dal grande percussionista Roberto Gatto, ha condotto il pubblico nel mondo dell’elettronica e dell’improvvisazione, dando vita ad una performance multiforme.

Le note del trio si sono diffuse anche in piazza Cavicchioni, in un alternarsi tra grande energia e groove e momenti di alto lirismo e sonorità progressive.

Il ricavato della serata verrà devoluto all’Ausl di Reggio Emilia.

Per coloro che non fossero riusciti ad assistere al concerto il Comune metterà a disposizione spezzoni dell’esibizione sia sul proprio canale Youtube che sul proprio profilo Facebook.