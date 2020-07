Teatro, concerti e risate nella rassegna estiva castelnovese organizzata al Parco Rocca di Castelnovo Sotto

Teatro e concerti, musica e risate. Un mix ricco di spunti quello contenuto nella rassegna estiva organizzata dal Comune di Castelnovo di Sotto al Parco Rocca. Saranno sette le serate di spettacolo, dal 14 luglio al 12 settembre, tutte con inizio alle ore 21.

Si partirà martedì 14 luglio con “Scherset o dit da boun”, commedia dialettale in due atti di Antonio Guidetti che sarà rappresentata dall’Artemisia Teater (foto). Martedì 21 luglio spazio a “Bar della stazione” con Mauro Bertozzi accompagnato dalla musica dei maestri Tiziano Bellelli, Riccardo Sgavetti ed Emanuele Reverberi. Venerdì 24 luglio concerto dei “Fabernoster” con il tributo a Fabrizio De Andrè. Martedì 28 luglio sul palco la commedia di Antonio Guidettim “Scatafascio”. Venerdì 31 luglio altro concerto con le “Canne da Zucchero”, cover band di Zucchero Sugar Fornaciari. Martedì 25 settembre la Compagnia teatrale “TeatroChe” presenterà “Blues per un amico”. La rassegna estiva si chiuderà sabato 12 settembre con un viaggio attraverso la musica italiana d’autore in compagnia della “A-Bend”.

Tutti gli spettacoli saranno a ingresso gratuito e sarà gradita la prenotazione scrivendo un messaggio al numero 338.9213366, dalle ore 14 alle 19 del giorno che precede l’evento.

Gli spettatori dovranno essere muniti di mascherina. I minorenni dovranno essere accompagnati da almeno un genitore. In caso di maltempo lo spettacolo non verrà realizzato.

In ogni esibizione sarà garantito il rigoroso rispetto delle norme anti Covid-19.