Lettera firmata dei lavoratori dell’Ipermercato Coop di Formigine

A seguire una lettera firmata dai lavoratori dell’Ipermercato Coop di Formigine in risposta agli articoli apparsi la scorsa settimana sulla situazione del negozio:

“Sembra doveroso, data la situazione venutasi a creare delle dichiarazioni fatte, esprimere il pensiero di chi lavora nel punto Vendita citato in va rie testate giornalistiche.

La situazione denunciata è mendace, perché non rispecchia l’ambiente e il clima nel quale viviamo in Coop Alleanza 3.0. Diventa opportuno dunque chiarire che NON LAVORIAMO in un ambiente ostile, il caporalato citato se esiste, esiste in altre sedi (e speriamo vivamente di no).

Detto ciò, ci auguriamo che questa situazione si possa risolvere al meglio”.

Lettera firmata dei lavoratori dell’lpermercato di Formigine