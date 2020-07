Giovedì sera a Castelvetro una conferenza sulla crisi climatica con il meteorologo Luca Lombroso

Per la rassegna “Ci saremo, dialoghi sul futuro”, giovedì 9 luglio, alle ore 21, nel cortile della Biblioteca comunale di Castelvetro conferenza su “La crisi climatica: da Severn Suzuky a Rio 1992 a Greta Thunberg a Cop 25, con il noto meteorologo Ampro e divulgatore ambientale Luca Lombroso.

Dialogherà con l’ospite Samuele Bellini del gruppo “Friday for Future” di Sassuolo, con il

coordinamento della giornalista di Terra Nuova, Claudia Benatti.

Quasi trent’anni fa, una giovane adolescente ammonì i potenti del mondo come Greta Thunberg sta facendo oggi. Nel frattempo, nonostante 25 grandi vertici dell’ONU sui cambiamenti climatici, le emissioni serra aumentano e la crisi climatica è ora una realtà.

Cosa è successo, perché non ci siamo “svegliati” prima e, soprattutto, siamo ormai fuori tempo massimo?

Queste le domande cruciali a cui la serata castelvetrese tenterà di rispondere, con

l’aggiunta di un’ulteriore riflessione: cosa possiamo fare?

L’ingresso alla conferenza è libero, con obbligo di mascherina, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid19.

Info: Ufficio Cultura del Comune tel. 059 758818.

AL VIA VENERDI’ 10 LUGLIO LA RASSEGNA DI INIZIATIVE PER BAMBINI PROMOSSA DALLA BIBLIOTECA

Anche quest’anno la Biblioteca comunale di Castelvetro organizza letture animate all’aperto nel proprio cortile. Si tratta di quattro appuntamenti serali (tutti alle ore 21) nel mese di luglio.

Si comincia venerdì 10 con “Il nostro teatrino di storie”, letture e kamishibai per bambini da 4 a 8 anni a cura delle lettrici volontarie della Biblioteca “Le Guizzine”.

Prossimi appuntamenti, giovedì 16 luglio con “Partire e ritornare… nel fantastico Mondo di Oz”, lettura-spettacolo con Chiara Marinoni per tutti i bambini da 6 a 99 anni; lunedì 20 luglio con “Storie di Guizzo e sghiribizzo live”, letture animate per bambini da 4 a 8 anni a cura delle lettrici volontarie “Le Guizzine”; venerdì 31 luglio con “Buon compleanno Harry Potter!”, una serata a cura delle bibliotecarie con letture dai libri di Harry Potter per celebrare il compleanno del maghetto preferito dai bambini, destinate a tutti i maghi e le streghe dagli 8 ai 99 anni.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, ma è obbligatoria la prenotazione e l’uso della mascherina durante la serata.

Per prenotare inviare una mail a: biblioteca@comune.castelvetro-di-modena.mo.it, oppure

telefonare allo 059 758842 negli orari di apertura della Biblioteca (martedì-sabato ore 9-13; giovedì anche 15-18).