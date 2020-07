Domani riprendono, in sicurezza, le attività del Centro per le Famiglie di Formigine

Anche quest’estate, il Centro per le Famiglie Villa Bianchi può ricominciare le sue attività. Lo spazio, pensato per favorire ascolto, socialità e solidarietà tra famiglie, inaugura un nuovo programma DOMANI giovedì 9 luglio (replica il 16 e 23 luglio) alle ore 10 con laboratori creativi. Sempre DOMANI giovedì 9 luglio, riprendono alle 16.30 anche le letture, organizzate in collaborazione con l’Associazione Librarsi, presso il giardino della struttura (replica il 30 luglio).

“Essere musicali” (martedì 14, 21 e 28 e giovedì 23 luglio alle ore 16.30) è invece l’attività pensata per avvicinare i più piccoli al mondo della musica.

Per la serie “Giochiamo con…”, i piccini potranno sperimentare attività con acqua (martedì 21 e giovedì 30 luglio e venerdì 7 agosto alle ore 10) e sabbia (martedì 14 e 26 luglio alla stessa ora).

Il Centro per le Famiglie di Formigine ha sede in via Landucci 1 a Casinalbo. Tutte le attività proposte si svolgono esclusivamente previa iscrizione nel rispetto delle norme di contrasto alla diffusione del Covid-19. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 059 551931, consultare la pagina Facebook del Centro o scrivere all’indirizzo e-mail centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.it.