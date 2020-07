Coppia arrestata a Spilamberto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

Ieri in tarda mattinata, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Sassuolo e della stazione di Castelnuovo Rangone, in prosecuzione degli accertamenti che avevano già portato l’altro ieri all’arresto del giovane sorpreso a spacciare marijuana nel parco di Castelnuovo Rangone, hanno effettuato un controllo con perquisizione domiciliare in un appartamento di Spilamberto, dove, presso l’abitazione di una coppia di giovani locali, sono stati trovati oltre 600 gr. di marijuana e 37 gr. di hashish oltre a denaro per oltre 2000 euro. Il ragazzo 27enne, già noto alle Forse di Polizia e la compagna 21enne, sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e oggi condotti dai Carabinieri di Sassuolo davanti al giudice per la direttissima.



