Complimenti e solidarietà del Sindaco di Sassuolo ai Carabinieri

“Un ringraziamento che porgo a nome dell’intera città di Sassuolo, non solo per l’operazione che ha portato all’arresto dello spacciatore ed al sequestro di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, ma soprattutto per un’attività quotidiana di controllo del territorio che ha come unico obiettivo la nostra sicurezza”. Il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani, con queste parole, ringrazia i Carabinieri per l’operazione che ha portato all’arresto di uno spacciatore albanese, che una volta fermato dai militari dell’Arma ha prima sferrato un pugno, poi ha puntato la pistola al volto di uno di loro.

“Operazioni come questa – prosegue il Sindaco – dimostrano che la delinquenza e la criminalità si possono sconfiggere grazie al lavoro degli uomini e delle donne delle Forze dell’Ordine e ad una collaborazione interforze a cui l’Amministrazione Comunale, attraverso al Polizia Locale, di certo non ha intenzione di sottrarsi ma che anzi, con l’arrivo di nuovi agenti e presto di un’unità cinofila antidroga, incrementerà. Voglio esprimere anche la più totale solidarietà ai militari minacciati – conclude il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – che hanno rischiato la loro vita per portare a termine nel migliore dei modi un’operazione che ha rischiato di finire molto male. Pene certe e severe per chi offende e compie violenza contro gli uomini e le donne in divisa: questo è ciò che ognuno di noi deve pretendere dallo Stato perché la nostra sicurezza passa innanzitutto dall’incolumità delle nostre Forze dell’Ordine”.