Incetta di riconoscimenti per le aziende vitivinicole castelvetresi sulla rivista tedesca “Merum”

Incetta di riconoscimenti di qualità per i produttori vitivinicoli di Castelvetro nella selezione di vini della rivista tedesca “Merum”, un bimestrale indipendente dedicato al vino e all’olio prodotti in Italia che ha come obiettivo quello di fornire agli operatori del settore di lingua tedesca (Germania, Austria, Svizzera) una guida sulle eccellenze del territorio italiano.

Ad ottenere il massimo dei punteggi della rivista sono stati i vini delle seguenti cantine, con il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro a fare la parte del leone: Cantina Settecani, Manicardi, Corte Manzini, Tenuta Galvana Superiore, Fattoria Moretto, Opera02 Cà Montanari, oltre a Zanasi e Pezzuoli, aziende non castelvetresi ma premiate per il Grasparossa.

Una carica di visibilità e una iniezione di fiducia molto importante per i produttori castelvetresi in questo difficile periodo, che il vicesindaco Giorgia Mezzacqui commenta così: «Questo risultato non è altro che una conferma, perché come Amministrazione comunale crediamo nella qualità del nostro vino e nel costante impegno e nel lavoro dei nostri produttori. Abbiamo un vino che porta pure il nome del nostro paese, “Castelvetro”, ed ogni volta che una bottiglia finisce sulla tavola di qualcuno, questa persona legge chi siamo e attraverso i nostri sapori e profumi percepisce quella che è la nostra terra. E’ un dovere per l’Amministrazione comunale avere cura della produzione agricola, promuoverla, proteggerla, accompagnarla e sostenerla. E mai come ora dobbiamo “fare squadra”. Complimenti quindi a quanti (e sono tanti) che con il loro lavoro rendono Castelvetro un territorio pregiato dove vivere e lavorare».