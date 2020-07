Cliente si lamenta del servizio, picchiato dal ristoratore

Una cena finita decisamente male quella di un correggese che lo scorso febbraio si era recato in un locale della Versilia. Accomodatosi ad un tavolo con alcuni conoscenti, dopo aver atteso inutilmente di essere servito, ha avanzato le proprie rimostranze al ristoratore. Proteste evidentemente non gradite dall’esercente che, per contro, ha aggredito il cliente colpendolo con un pugno al volto, fratturandogli il naso.

Dopo le indispensabili cure mediche, il correggese, una volta rientrato a casa, si è rivolto ai Carabinieri della locale Stazione i quali, raccolta la denuncia, hanno avviato le indagini riuscendo ad identificare l’aggressore in un 36enne abitante in provincia di La Spezia. Ieri, conclusi gli accertamenti, i militari hanno provveduto alla sua segnalazione all’Autorità Giudiziaria reggiana, dinanzi alla quale dovrà ora rispondere del reato di lesioni personali.