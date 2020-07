Bottiglie di vetro nei parchi: 5 persone sanzionate a Carpi

Cinque persone, in diverse occasioni, sono state sanzionate dalla Polizia Locale perché utilizzavano bottiglie di vetro nei parchi cittadini: i contravventori sono tutti maggiorenni, italiani e stranieri.

Gli interventi degli agenti sono avvenuti durante i controlli a tappeto effettuati in questi ultimi giorni nelle aree verdi pubbliche dove, per Regolamento comunale, è vietato introdurre appunto bicchieri, bottiglie e qualunque oggetto in vetro. La violazione comporta una sanzione di cento euro.

Scopo dei controlli, spiegano dal Comando della Municipale, è prevenire violazioni che possono avere conseguenze sulla fruizione collettiva delle aree verdi, fruizione che deve avvenire in condizioni di sicurezza per tutti, grandi e piccini.

Nelle ultime due settimane il Nucleo anti-degrado della Polizia Locale ha compiuto otto servizi di questo tipo nei parchi pubblici della città.