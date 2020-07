Sassuolo: contributi per l’acquisto di biciclette e monopattini

€ 20.716,34 di contributi destinati all’acquisto di biciclette, tradizionali o a pedalata assistita, e monopattini.

Con Delibera n. 484 del 11/05/2020 della Regione Emilia Romagna vengono assegnati al Comune di Sassuolo Euro 20.716,34 per promuovere nuove strategie per un trasporto sostenibile al fine di contenere l’impatto negativo delle emissioni inquinanti nell’aria, con l’erogazione di contributi destinati all’acquisto di biciclette di tipo tradizionale/elettriche a pedalata assistita e monopattini elettrici.

“Sassuolo ricade nella fascia da 30 a 50000 abitanti in cui è possibile concedere un bonus per l’acquisto di mezzi ecologici quali biciclette e monopattini – commenta l’Assessore all’Ambiente del Comune di Sassuolo Ugo Liberi – il contributo ricevuto ci ha consentito di predisporre un bonus in grado di coprire per ogni nucleo famigliare fino al 50% del costo di una bicicletta e fino al massimo di 200 €; una misura che servirà a facilitare il passaggio ad una mobilità sostenibile e maggiormente adatta all’uso urbano. Le risorse che abbiamo ricevuto dalla Regione non ci consentono di aumentare il contributo e purtroppo non tutti potranno usufruirne, ma contiamo che ne potranno godere oltre un centinaio di persone”.

Con determinazione dirigenziale n 293 del 02/07/2020, infatti, si è proceduto all’approvazione dello schema di avviso pubblico e relativa modulistica.

Il contributo massimo erogabile per ogni nucleo familiare è pari al 50% del costo del mezzo (iva inclusa) e fino ad un massimo di Euro 200,00.

Potranno essere ammesse a contributo: le biciclette tradizionali; biciclette a pedalata assistita o elettriche, così definite: “bicicletta a pedalata assistita, dotata di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare” (art. 24, Legge 03/02/2003 n. 14); monopattini elettrici definiti come “monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità” e cioè in una potenza massima di 0,5 kW e entro i 20 km/h (DM sulla micromobilità elettrica del 4 giugno 2019).

La modulistica è disponibile sul sito web del Comune di Sassuolo al seguente indirizzo internet: www.comune.sassuolo.mo.it alla sezione “Amministrazione Trasparente – Altri Bandi e Avvisi” alla voce “Altri contenuti di Amministrazione Trasparente”, nonché all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg consecutivi e sempre sul sito web del Comune di Sassuolo al seguente indirizzo internet: www.comune.sassuolo.mo.it nell’area tematica Ambiente, verde e animali incentivi; oppure presso il Servizio Tutela del Territorio, Via Decorati al Valor Militare 30 – Sassuolo, con le seguenti modalità: lunedì dalle 9:00 alle 13:00, giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico Piazza Garibaldi n. 56 – Sassuolo, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30.

I cittadini interessati potranno presentare il modulo che rappresenta una “prenotazione” del contributo. Il modulo compilato in ogni sua parte, deve essere presentata al Comune di Sassuolo esclusivamente dalle ore 10 del giorno 10/07/2020 e entro e non oltre le ore 12 del giorno 31/07/2020, con una delle seguenti modalità: posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it; consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, in via Fenuzzi n. 5 a Sassuolo, aperto al pubblico con le seguenti modalità: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13:30.

Saranno considerate inammissibili le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato o incomplete ovvero non compilate in ogni parte o prive dei relativi allegati.