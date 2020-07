Salto Nel Suono Estate, a Nonantola il 7 luglio il concerto dei Roots

Dopo la forzata interruzione della rassegna a causa dell’emergenza sanitaria, Salto Nel Suono ritorna con due proposte concertistiche. La prima è in programma martedì 7 luglio alle ore 21 con la proposta dei Roots sul palco del Giardino Perla Verde in via Marconi a Nonantola.

L’evento a cura di Officine Culturali (Fonoteca Comunale) è ad ingresso libero, ma la capienza è limitata a 100 persone nel rispetto delle norme sanitarie in vigore. In caso di maltempo il concerto è previsto presso il Teatro Troisi, in viale delle Rimembranze, 8.

ROOTS

Achille Succi: clarinetto basso

Pietro Ballestrero: chitarra classica

Pietro Ballestrero e Achille Succi iniziano la loro collaborazione nel 2005, elaborando un progetto cameristico in perfetto equilibrio tra musica colta e musica popolare. Un progetto in cui ognuno dei due strumenti può essere cantante o bassista, creare linee melodiche oppure riff, ritmo e armonia, riuscendo a dar vita ad un intenso dialogo che fonde scrittura, improvvisazione jazzistica e contrappunto. Pur nell’essenzialità della strumentazione c’è una continua e profonda ricerca timbrica che permette al duo di spaziare dalle composizioni originali fino a cover dei Radiohead e Nick Cave.