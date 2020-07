Maranello: come accedere al contributo Bike to work per l’acquisto di biciclette e monopattini

A partire dal 10 luglio, e fino al 20 luglio, i residenti di Maranello potranno presentare domanda al Comune per ottenere il bonus previsto dal progetto regionale ‘Bike to work’ per l’acquisto di biciclette (elettriche e non) e monopattini.

Si tratta di una sorta di ‘prenotazione’ per il contributo, che consentirà l’ammissione ad una graduatoria dei beneficiari compilata in ordine cronologico secondo l’orario e la data d’invio della richiesta. Trattandosi di un bonus ad esaurimento fondi, la stessa graduatoria permetterà poi di stabilire chi potrà usufruire del contributo. I beneficiari avranno poi tempo fino al 31 dicembre 2020 per comprare una bicicletta o un monopattino, per poi essere rimborsati dal Comune della quota prevista. Potranno richiedere il bonus anche coloro che hanno già acquistato una bicicletta o un monopattino dopo il 20 maggio 2020.

Le cifre.

Il contributo concesso dalla Regione, commisurato al numero degli abitanti, nel caso di Maranello si aggira sui 9mila euro. Gli ammessi alla graduatoria potranno usufruire di uno sconto del 50% sul prezzo di acquisto, fino ad un bonus massimo di 200 euro.

I criteri.

Lo sconto sarà applicato su un solo articolo per nucleo familiare e sarà possibile comprare la bici o il monopattino in qualunque negozio – anche al di fuori dal territorio comunale – o sul web, anche pagandolo a rate. Il bonus varrà anche per acquisti di articoli usati, purché si sia provvisti di regolare fattura intestata al destinatario del contributo.

Come chiedere il bonus.

Sul sito del Comune di Maranello sarà disponibile un modulo da compilare ed inviare via e-mail, tramite Pec, per posta ordinaria, via fax o da consegnare di persona presso l’Ufficio Ambiente. Faranno fede per la graduatoria la data e l’orario di invio del modulo. Nella richiesta, oltre alle proprie generalità, sarà necessario riportare la marca, il modello, il prezzo e il rivenditore dell’articolo. Attraverso lo stesso modulo occorrerà anche autocertificare di non aver ricevuto altri bonus della stessa natura e impegnarsi a non richiederne per i prossimi 3 anni: una misura, questa, studiata per contrastare il rischio di speculazioni.

Come ottenere il contributo.

Conclusi i termini per accedere alla graduatoria dei beneficiari (il 20 luglio 2020), tutti i richiedenti riceveranno in tempi brevi una comunicazione sull’esito della loro domanda. La graduatoria dei non ammessi verrà comunque conservata per eventuali e futuri finanziamenti della stessa natura.

Chi sarà stato ammesso al bonus, avrà tempo fino al 31 dicembre 2020 per comprare una bicicletta o un monopattino (sono validi anche gli acquisti già effettuati, solo se successivi al 20 maggio 2020). A quel punto il cittadino compilerà ed invierà all’Ufficio Ambiente un altro modulo – anche questo reperibile sul sito del Comune – al quale dovrà allegare la fattura di acquisto e il proprio IBAN. Il Comune in seguito erogherà l’ammontare previsto del bonus direttamente sul conto del destinatario.

L’omaggio.

A chi si aggiudicherà il contributo ‘Bike to work’ verrà regalata la chiavetta magnetica per l’utilizzo gratuito delle due velostazioni collocate lungo le ciclabili in via Dino Ferrari (nei pressi del Museo Ferrari) e in via Alboreto (presso il Terminal dei bus). Le due bike-station sono dotate di superfici antisfondamento e telecamere a circuito chiuso, possono contenere ognuna fino a 15 biciclette e al loro interno sono dotate di due prese per la ricarica di bici elettriche e di una colonnina con attrezzi per gonfiare gli pneumatici e sistemare il sellino o la catena.