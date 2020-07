Lavori in corso su strade, marciapiedi e piste ciclabili di Castelnovo Sotto

Centoventimila euro investiti e lavori che sono in via di completamento in questi giorni. Questa la cifra investita dall’amministrazione di Castelnovo di Sotto per sistemare e mettere in sicurezza strade, marciapiedi e ciclabili.

Gli operai hanno lavorato in via Mantegna, via Pavese (tratto all’incrocio con via Rivarolo), via Rivarolo (tratto compreso tra via Prati Landi e via Claudia); via Fontanese (tratti tra via Pescatora e via Zappellazzo) e in alcuni tratti di via Melegari e via Piave.

I marciapiedi e le ciclabili interessate dagli interventi sono: via Claudia (nel tratto compreso tra via Bersaglio e via Rivarolo), via San Biagio (tra via Alighieri e via Bersaglio), via San Biagio (tra Vicolo Gozzano e il concessionario di auto).

“I lavori sono frutto di una programmazione che ci vede in prima linea per la messa in sicurezza delle strade. Ma non ci fermeremo qui – spiega il sindaco Francesco Monica – Nei prossimi mesi metteremo in sicurezza altri tratti di strada in cui sono presenti criticità che ci sono state segnalate dai nostri cittadini. Inoltre sarà implementata l’illuminazione pubblica dove ora è carente”.