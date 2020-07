Festival Mundus: doppio appuntamento in terra reggiana giovedì 9 luglio con ‘La Toscanini Next’ e ‘Davide “Boosta” Dileo’

Un omaggio alle indimenticabili colonne sonore dei film più famosi di Federico Fellini, di cui nel 2020 ricorre il centenario dalla nascita. Si intitola appunto “Federico Fellini 100! I favolosi Oscar della musica” il concerto che La Toscanini NEXT – il nuovo progetto dell’orchestra sinfonica Filarmonica Arturo Toscanini – terrà giovedì prossimo 9 luglio alle ore 21.30 nella splendida cornice dei Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia, nel pieno e assoluto rispetto della normativa di contenimento Covid-19.

Biglietto d’ingresso 5.00 euro con prenotazione obbligatoria su www.iteatri.re.it, info 0522.458854 e 0522.458811, mail biglietteria@iteatri.re.it.

L’evento è realizzato in collaborazione con Comune di Reggio Emilia e Fondazione Palazzo Magnani nell’ambito del cartellone estivo Restate2020. In caso di maltempo il concerto sarà annullato.

‘Un concerto passeggiato per pianoforti ed elettronica’. Questo il sottotitolo di “Boostology” il concerto che Davide “Boosta” Dileo – fondatore e tastierista dei Subsonica, musicista, produttore, Dj, scrittore, presentatore televisivo e radiofonico – terrà giovedì prossimo 9 luglio alle ore 21.15 nella splendida cornice del Teatro Asioli di Correggio in provincia di Reggio Emilia, nel pieno e assoluto rispetto della normativa di contenimento Covid-19.

Biglietto d’ingresso 10.00 euro.

Se esiste una colonna sonora dei pensieri di ognuno nell’estate più strana del secolo, un artista come Boosta è qui per suonarcela di santa ragione. Un concerto passeggiato lungo i sentieri meno battuti della musica contemporanea del ‘900 e le pietre miliari del suo repertorio pianistico, fino ai pezzi in anteprima del nuovo disco.

Davide Dileo aka Boosta (Torino, 27 settembre 1974) è un musicista, dj, compositore, scrittore, editore, conduttore televisivo, produttore e pilota. Dal 1996 è il tastierista e co-fondatore dei Subsonica, con all’attivo sette album di studio (tre dischi di platino, 500mila copie vendute), tre cd live ed un’interminabile carriera live.

I biglietti per tutti i concerti di Festival Mundus sono già in vendita su VivaTicket. I posti saranno assegnati in base alle disponibilità consentite, vige l’obbligo per tutti gli spettatori di indossare le mascherine nelle aree comuni. Il personale opererà controlli sull’osservanza delle norme e sull’acquisto dei posti.

Prossimo appuntamento con il Festival Mundus sempre in terra reggiana: venerdì 10 luglio nel Cortile della Rocca dei Boiardo a Scandiano alle 21.30 c’è la cantautrice e musicista siciliana Eleonora Bordonaro in formazione Trio nel concerto “Moviti ferma” (ingresso 8 euro, info telefono 0522764257).

Per informazioni generali su tutto il Festival Mundus 2020: telefono 334.6748558, mail mundus@ater.emr.it, sito www.ater.emr.it, pagina Fb festivalmundus