Calcio, Bologna batte Inter 2-1

Il Bologna vince 2-1 a San Siro nella gara valida per la 30esima giornata di serie A. E’ Lukaku, al 22°, a sbloccare il risultato ribadendo in rete la respinta del palo sul colpo di testa di Lautaro Martinez. Nella ripresa, al 12°, espulso Soriano per proteste, mentre al 17° Skorupski respinge un rigore calciato da Lautaro Martinez. Al 29° il pareggio di Juwara. Al 32° anche l’Inter in 10 per l’espulsione di Bastoni e, al 35°, Barrow sigla la rete della vittoria per il Bologna.



