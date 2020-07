Serie di chiusure previste nei prossimi giorni sulla A1, A13, A14 e Ramo Verde

Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 21:00 di lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7 luglio, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi nord, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio. Nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Cantagallo ovest”, situata tra l’allacciamento con il Raccordo Casalecchio e Sasso Marconi nord, verso Firenze.

***

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle opere d’arte, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di lunedì 6 alle 5:00 di martedì 7 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Parma e l’allacciamento con la A15 Parma-La Spezia, verso Milano.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Parma, si potrà percorrere la SP343 e la SS9 Via Emilia, con rientro sulla A1, alla stazione di Parma ovest, da dove si potrà proseguire in direzione della A1/Milano.

***

Sulla A13 Bologna-Padova, per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7 luglio, sarà chiusa la stazione di Padova Zona Industriale, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Padova sud.

***

Ancora sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, previste in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 6 alle 7:00 di martedì 7 luglio, per chi proviene da Padova sarà chiuso l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione della A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Padova verso Firenze, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare sul Raccordo di Casalecchio alla stazione di Bologna Casalecchio;

da Padova verso Milano, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale;

-dalle 22:00 di martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 luglio, per chi proviene da Padova, sarà chiuso lo svincolo di immissine sulla A14 Bologna-Taranto, verso Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A14, alla stazione di Bologna San Lazzaro.

***

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, nelle cinque notti consecutive di lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Ferrara sud, in entrata verso Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Altedo o di Ferrara nord.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 20:00 di lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7 luglio, sarà chiusa l’area di servizio “Sillaro ovest” situata nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, verso Ancona/Pescara;

-dalle 22:00 di lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7 luglio, sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro, in entrata verso Ancona/Pescara e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Imola o di Bologna San Lazzaro.

***

Per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, a ridotta circoolazione di veicoli, nelle cinque notti consecutive di lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo che, dal Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per chi proviene dalla Tangenziale di Bologna, immette sulla SS9 Via Emilia verso Modena e, inoltre, sarà chiuso lo svincolo che dalla SS9 Via Emilia, per chi proviene da Bologna città, immette all’ingresso della stazione autostradale di Bologna Borgo Panigale.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto e la SS9 Via Emilia.