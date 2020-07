Prima presentazione letteraria in centro storico a Castelnovo Monti il 6 luglio

C’è attesa per la prima presentazione letteraria in centro storico, nell’ambito del cartellone delle attività estive castelnovesi #ioescofuori, prevista lunedì sera, 6 luglio, alle ore 21 nella suggestiva Piazza delle Armi, uno dei gioielli della parte più antica del paese.

Sergio Tamagnini presenterà il volume “Castelnovonemonti”, un excursus sulla storia delle scuole castelnovesi tra il 1922 e il 1945. “Nel mio precedente lavoro – spiega Tamagnini – ho raccontato la mia esperienza di Direttore Didattico a Castelnovo dal 1979 al 2010. Terminato quel lungo e impegnativo lavoro, il mio interesse e la mia curiosità per la Scuola, per la sua organizzazione, come istituzione fondamentale per lo sviluppo civile e morale della Società, non si sono spenti. Di qui, la motivazione, lo stimolo per questo nuovo impegno di ricerca e di riflessione sulla Scuola Elementare durante il ventennio del Fascismo. Con una grossa differenza rispetto a quello precedente: qui ho dovuto svolgere un lungo e minuzioso lavoro di ricerca e di consultazione dell’Archivio della Scuola”. Seguirà la presentazione di “Non so se il riso o la pietra prevale”, un’opera su umorismo e misericordia nel romanzo ebraico del Novecento, di Daniele Castellari.

Su quest’opera, scrive nella prefazione Moni Ovadia: “L’inedito sguardo con il quale Castellari legge il romanzo ebraico illumina un senso imprevisto e i bagliori di questo senso emergono da passaggi dei sette romanzi scelti per una disamina commossa e che commuove. Giobbe, La famiglia Karnowsky, Vita e destino, Il testamento di un poeta ebreo assassinato e Vedi alla voce: amore, La scatola nera, Il responsabile delle risorse umane, sono accomunati dal fil rouge dell’umorismo intessuto con o evocato da quello della misericordia. Mi permetto di raccomandare questo saggio per imparare a riconoscere il valore dell’umorismo, il valore della sua pìetas che libera la vita dall’orrida stupidità della violenza e apre al rapporto non idolatrico e vitale con l’ardua dimensione del divino al di là delle pretese di ogni credo religioso”.

A moderare la serata saranno Clementina Santi ed Emanuele Ferrari.

La prenotazione per tutti gli eventi del ciclo #ioescofuori è consigliata tramite il sito codazero.it, dove digitando “ioescofuori” sono accessibili tutti gli appuntamenti della rassegna. Il calendario completo è anche disponibile sul sito del Comune di Castelnovo.