Polizia di Stato: servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone Gramsci, Tempio e stazione

Nella serata di ieri 2 luglio 2020, è stato effettuato dalla Polizia di Stato un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto della criminalità nelle zone del Parco Novi Sad, di Viale Gramsci, via Attiraglio, via Canaletto Sud, via Crispi, piazzale Natale Bruni, della Stazione F.S. e del Parco XXII Aprile. In ausilio al personale della Squadra Volante e della Squadra Mobile sono state impiegate cinque pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e una unità cinofila.

Sono state complessivamente identificate 59 persone, di cui 47 stranieri e 25 con precedenti di Polizia. Due cittadini di nazionalità nigeriana, entrambi di 35 anni, sono stati denunciati in stato di libertà in quanto irregolari sul territorio nazionale. Un cittadino italiano di 45 anni è stato sanzionato amministrativamente e segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente, in quanto trovato in possesso di grammi 1 di eroina. In via Nicolò dell’Abate, sono stati sequestrati 36,40 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish a carico di ignoti, rinvenuti dall’unità cinofila all’interno di un cespuglio.