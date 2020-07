Gruppo consigliare PD circa la nomina del temporary manager di SGP

“La conduzione di SGP da parte della giunta Menani riserva quotidiane sorprese.

E continue dimostrazioni della poca trasparenza. Ieri, mercoledì, alle 11 e 17 il comune pubblica un comunicato nel quale si informa la cittadinanza che l’amministratore Morselli aveva rassegnato le dimissioni; nello stesso comunicato il sindaco afferma di essere già al lavoro per individuare una nuova figura. Ma la figura era già stata individuata, e nominata, e presentata ai dipendenti di SGP, proprio mentre usciva il comunicato. Ancora una volta non viene detta la verità, su una sostituzione dalla velocità molto sospetta. Una sostituzione tanto veloce che non ha previsto neppure il passaggio delle consegne.

E ancora una volta la nomina viene fatta in spregio all’articolo 50 del Testo Unico degli Enti Locali, e nonostante la delibera del Consiglio Comunale del 2009, che impone una procedura pubblica per la nomina dell’amministratore. Una nomina che invece, per la seconda volta nel giro di pochi mesi, viene fatta nelle segrete stanze del potere.

Inoltre: perchè assumere un temporary manager? SGP, per il ruolo e i compiti che ha, ha bisogno di un amministratore cha abbia davanti a sè una prospettiva più lunga di pochi mesi, che bastano a malapena ( come è stato anche dichiarato dagli ex amministratori) per capire come funziona una macchina complessa e importante, che gestisce il patrimonio del comune. E come mai un manager ligure che vive a Milano? Di cui non discutiamo le competenze, ma che certamente non farà neanche in tempo a conoscere la realtà locale….

Infine, ci chiediamo cosa è stato chiesto ai due Amministratori (Cavallini prima, Morselli poi) che sono stati sostituiti così inaspettatamente: forse la giunta pretendeva qualcosa a cui gli Amministratori si sono opposti? C’è una regia occulta dietro le manovre della giunta?”

(Gruppo consiliare del Partito Democratico Sassuolo)