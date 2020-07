Incendio all’esterno di un capannone nei pressi di Baggiovara

L’incendio di materiale vario depositato all’esterno di un capannone industriale in prossimità del sottopasso di via Giardini – Complanare vicino a Baggiovara, ha destato allarme nel pomeriggio di oggi. Diverse sono state le chiamate al 115, dato che il fumo si vedeva da lontano. Le fiamme sono state subito domate dai vigili del fuoco. Non ci sono feriti e le cause in corso di accertamento. Il rogo non ha interessato il capannone ma il calore ha danneggiato due auto in sosta.



