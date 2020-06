Mirandola, CdA di Aimag: il Comune punta sulla dottoressa Varianini

Il Comune di Mirandola ha indicato per il Consiglio di Amministrazione (CDA) del Gruppo Aimag S.p.A. la Dott.ssa Vittoria Varianini, mirandolese, ma residente a San Felice sul Panaro, non legata ad alcun partito politico e manager di comprovata esperienza e capacità.

“E’ una scelta che nasce dal curriculum di spessore e dalle esperienze di tipo dirigenziale che la Dott.ssa Varianini ha maturato e può vantare – spiega il Sindaco di Mirandola Alberto Greco – Come ci siamo trovati d’accordo con gli altri Comuni dell’Area Nord nel sostenere il commercialista Matteo Luppi proposto dal PD, riteniamo sia opportuna da parte del Partito Democratico la medesima volontà a condividere la candidatura da noi proposta, soprattutto se il fine è quello di un ulteriore miglioramento dei servizi offerti dalla multiutility e della sua crescita, con ripercussioni positive per il territorio e per i cittadini.”

“Crediamo che la nostra municipalizzata non debba essere sede di scontro politico – riprende Greco – ma di confronto su idee, nuove opportunità e strategie innovative che ne accrescano la forza e il valore, nell’interesse dell’azienda e dei comuni soci. Dovremo affrontare importanti sfide, tutelare l’azienda come bene pubblico del territorio e sovrastare la concorrenza e gli appetiti dei grandi gruppi. Affinché ciò avvenga con successo è necessaria unità di intenti e soprattutto una Governance meritocratica, competente e di qualità. I compromessi di solito spingono al ribasso e noi per Aimag puntiamo alto.”