Orario estivo per i servizi di informazione del Comune di Modena

Da mercoledì 1 luglio entra in vigore l’orario estivo servizi di informazione del Comune di Modena (Urp Ufficio relazioni con il pubblico, Informagiovani e Europe Direct) con sede in piazza Grande 17 sotto i portici del Municipio. Fino alla fine di agosto 2020 i servizi apriranno al pubblico da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.

Negli stessi orari gli uffici possono essere contattati telefonicamente o via e-mail.

Per Urp e Informagiovani il numero di telefono è 059 201312, mentre l’indirizzo email è piazzagrande@comune.modena.it; Per Europe Direct il numero telefonico è 059 2032602, l’e-mail è europedirect@comune.modena.it e informazioni si possono trovare direttamente sul sito web (www.comune.modena.it/europedirect).

Per accedere ai servizi è necessario l’uso della mascherina all’interno dei locali, bisogna seguire le indicazioni per entrata e uscita, potranno entrare due persone per volta e l’attesa del proprio turno dovrà avvenire all’esterno rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro.

All’interno, inoltre, è in funzione un sistema denominato “Inter-Homines” basato sull’intelligenza artificiale e messo a punto dall’Università di Modena e Reggio Emilia per il mantenimento delle corrette distanze. Il sistema consente di analizzare in tempo reale le distanze tra le persone presenti in sala. Un segnale acustico avvisa se si supera il limite.

All’Urp si può richiedere l’attivazione delle credenziali Spid, il Sistema pubblico di identità digitale che consente di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione locale e nazionale. Prima di recarsi allo sportello per l’identificazione e l’attivazione delle credenziali, gli utenti sono invitati a effettuare la registrazione attraverso il portale di Lepida. Tutte le informazioni per richiedere le credenziali Spid sono disponibili online (www.comune.modena.it/servizi-online).