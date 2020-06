Sotto la “vela” a Maranello torna il cinema all’aperto

Torna a Maranello il CineMabico, l’apprezzata rassegna estiva gratuita di cinema all’aperto che quest’anno viene proposta sotto la “vela” di Piazza Libertà. Cinque i film in cartellone il lunedì sera, pensati in particolare per il pubblico delle famiglie (adulti, bambini e ragazzi), con inizio proiezioni alle 21.30 e nel rispetto delle norme di prevenzione sanitaria.

Si parte lunedì 29 giugno con il film d’animazione “La bella e la bestia”, riduzione disneyiana della celebre fiaba. La rassegna prosegue il 6 luglio con “La mia vita da zucchina”, il 13 con “Vita di Pi”, il 20 con “Le follie dell’imperatore”, il 27 con “Peng e i due anatroccoli”.