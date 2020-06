Via Crocioni ad Albinea si rifà il look: il progetto preliminare per ridisegnare una delle strade del centro

Un investimento importante per rifare il look di via Crocioni e renderla così più accessibile, più sicura, più bella e più funzionale.

Il progetto preliminare di riqualificazione della strada che costeggia la piazza centrale, si inserisce nell’ambito di un più ampio piano di riqualificazione degli spazi urbani che il Comune ha avviato da alcuni anni. Gli interventi sono finalizzati a ricucire il tessuto urbano del centro e a mettere in relazione tra loro i diversi poli attrattori già presenti.

Il progetto ha l’intento di interpretare lo spirito del luogo, tenendo allo stesso tempo presenti le esigenze funzionali e di utilizzo odierne. Per questo motivo pone l’attenzione sugli elementi “tipici” del luogo rielaborandoli in chiave contemporanea: relazioni formali, relazioni spaziali, colori, materiali, tecniche costruttive locali.

La riqualificazione è quindi da considerarsi, non soltanto come mera manutenzione, ma come motore per generare un nuovo senso di appartenenza, di invito alla socialità e all’incontro.

Via Crocioni è una strada lunga 150 metri, a doppio senso di circolazione, che da piazza Cavicchioni si sviluppa verso nord-ovest e conduce a un parcheggio pubblico, per poi terminare all’imbocco di una strada declassificata a percorso ciclopedonale (il tirabuson), utilizzato anche come percorso salute, da pedoni e ciclisti per raggiungere la frazione di Botteghe.

Il progetto pone particolare attenzione a garantire una maggiore continuità alle aree pedonali, per migliorarne l’accessibilità e la sicurezza, assicurando allo stesso tempo un transito agevole alle automobili e un accesso altrettanto agevole ai parcheggi e alle proprietà private.

Saranno eliminati e ricollocati i parcheggi presenti in adiacenza al porticato nella zona commerciale per ricavare aree pedonalizzate e per aumentare uno spazio fruibile dalle persone. Soluzione che favorirà le attività commerciali presenti e amplierà gli spazi per allestire bancarelle e mercatini. Il dislivello presente tra la carreggiata e il centro Fola, sarà colmato da un sistema di gradonate verdi delimitate da paramenti e cordolature in corten. Per salire e scendere saranno realizzate alcune gradinate e una rampa pedonale per abbattere le barriere architettoniche e permettere gli spostamenti alle persone con ridotte capacità motorie.

Le alberature esistenti verranno sostituite con essenze autoctone e le nuove aiuole verranno piantumate con tappezzanti e fioriture che garantiscono un gradevole effetto durante tutto l’anno. Sarà ripensata anche l’illuminazione per renderla funzionale alla fruizione dei nuovi spazi, che saranno arricchiti da panchine e cestini per i rifiuti.